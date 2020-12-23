Курс доллара продолжает расти [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 24 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,45 гривен за доллар. Курс на 20 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 24 декабря установлен на таком уровне: 28,4551 гривен за 1 доллар (+0,2038 грн). При этом курс доллара на 23 декабря составляет: 28,2513 гривен за 1 доллар.
Таким образом, официальный курс растет пятый день подряд после того, как он упал до минимума с начала сентября.
Ранее сообщалось, что Налоговая уже выполнила план по доходам госбюджета.
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