У Туреччині ожеледиця скувала столицю Анкару [ Редактировать ]
Ожеледиця скувала турецьку столицю. Центр міста комунальники привели до ладу, а у віддалених районах - не встигли. На вкритих кригою схилах водії не могли упоратися з керуванням - машини просто скочувалися з гори до низу.
Масштабних аварій вдалося уникнути, утім до десятка автівок - пошкоджені. Також в Анкарі уперше цієї зими випав сніг, який за день - розтанув. Вночі температура там опускається нижче нуля, а вдень сягає +10 за Цельсієм.
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