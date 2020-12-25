Ожеледиця скувала турецьку столицю. Центр міста комунальники привели до ладу, а у віддалених районах - не встигли. На вкритих кригою схилах водії не могли упоратися з керуванням - машини просто скочувалися з гори до низу.

Масштабних аварій вдалося уникнути, утім до десятка автівок - пошкоджені. Також в Анкарі уперше цієї зими випав сніг, який за день - розтанув. Вночі температура там опускається нижче нуля, а вдень сягає +10 за Цельсієм.