Умер легендарный украинский олимпийский чемпион [ Редактировать ]
На 93-году, в ночь с 24 на 25 декабря, ушел из жизни легендарный украинский борец греко-римского стиля Иван Гаврилович Богдан. Об этом сообщается на официальном сайт Федерации греко-римской борьбы.
Важно, что Иван Богдан был победителем Олимпийских игр-1960 в Риме в греко-римской борьбе. Также он выигрывал золото чемпионата мира в 1958 и 1961 годах и трижды становился чемпионом СССР.
фото: borba
После этого Богдан работал тренером. Среди его воспитанников - двукратный олимпийский чемпион Александр Колчинский.
Иван Гаврилович Богдан вместе со своим другом Владленом Тростянским был основателем школы ДЮСШ АТЛАНТ.
фото: borba
Почтил память выдающегося спортсмена борец-депутат Жан Беленюк. На своей странице в Instagram Беленюк опубликовал совместное с Богданом фото.
"Человек, который пользовался безграничным авторитетом и уважением у всего спортивного сообщества. Олимпийский чемпион Рима 1960. Иван Гаврилович всегда очень переживал за меня и страстно желал моей победы на Олимпиаде.. Однажды, Я пообещал ему приложить все свои усилия для того чтобы оправдать надежды и порадовать его!", - написал Беленюк.
Как ранее сообщалось, легендарный голкипер "Реала" объявил о громком возвращении в команду.
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