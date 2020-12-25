Премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 декабря в очередной раз заявил, что готов уйти в отставку, но при условии, если только так решит народ. Он также заявил, что крайне необходимо провести внеочередные парламентские выборы. Об этом он писал на своей странице в Facebook.

Я тоже готов уйти с должности премьера в результате народного решения. А с должности премьера я могу уйти только по решению народа. Готов продолжить руководство Республики Армения в эти непростые времена в случае восстановления доверия народа.

Пашинян подчеркнул, что готов продолжить руководство Арменией "в эти непростые времена в случае восстановления доверия народа".

Есть только один способ получить ответ на все эти вопросы: проведение внеочередных парламентских выборов.

Напомним, 1 декабря Азербайджан взял под контроль последний из трех районов, которые Армения покинула согласно соглашению по Нагорному Карабаху.

В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 2783 военнослужащих Азербайджана. Еще 1245 военных находятся в больницах.

Ранее официальный Баку сообщал, что жертвами Второй карабахской войны, которая длилась с 27 сентября до 9 ноября, стали 94 мирных жителей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.