Пашинян заявил о готовности уйти в отставку, но назвал условие [ Редактировать ]
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 декабря в очередной раз заявил, что готов уйти в отставку, но при условии, если только так решит народ. Он также заявил, что крайне необходимо провести внеочередные парламентские выборы. Об этом он писал на своей странице в Facebook.
Я тоже готов уйти с должности премьера в результате народного решения. А с должности премьера я могу уйти только по решению народа. Готов продолжить руководство Республики Армения в эти непростые времена в случае восстановления доверия народа.
Пашинян подчеркнул, что готов продолжить руководство Арменией "в эти непростые времена в случае восстановления доверия народа".
Есть только один способ получить ответ на все эти вопросы: проведение внеочередных парламентских выборов.
Напомним, 1 декабря Азербайджан взял под контроль последний из трех районов, которые Армения покинула согласно соглашению по Нагорному Карабаху.
В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 2783 военнослужащих Азербайджана. Еще 1245 военных находятся в больницах.
Ранее официальный Баку сообщал, что жертвами Второй карабахской войны, которая длилась с 27 сентября до 9 ноября, стали 94 мирных жителей.
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