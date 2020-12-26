В Украине за минувшие сутки, на утро 26 декабря, было зафиксировано 7 709 тыс. новых случаев коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

За сутки заболели 366 детей и 198 медработников.

Степанов отметил, что за прошедшие сутки в Украине:

госпитализированы - 2888 человек;

человек; летальных случаев - 121 ;

; выздоровели - 5145 человек;

человек; проведено тестирований за сутки - 31 482 (в том числе методом ПЦР - 24621, методом ИФА - 6861).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 019 876 человек;

человек; выздоровели - 651 917 человек;

человек; летальных случаев - 17 702 ;

; проведения ПЦР-тестов - 5 453 446.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 106 486 случаев;

Винницкая область - 21 858 случаев;

Волынская область - 32 300 случаев;

Днепропетровская область - 56 356 случаев;

Донецкая область -34 586 случаев;

Житомирская область - 38 219 случаев;

Закарпатская область - 27 754 случая;

Запорожская область - 51 250 случаев;

Ивано-Франковская область - 42 725 случаев;

Киевская область - 56942 случаи;

Кировоградская область - 8205 случаев;

Луганская область - 9906 случаев;

Львовская область - 59 551 случай;

Николаевская область - 29 117 случаев;

Одесская область - 68 447 случаев;

Полтавская область - 34 341 случай;

Ровенская область - 40 195 случаев;

Сумская область - 39 848 случаев;

Тернопольская область - 33 328 случаев;

Харьковская область - 67 655 случаев;

Херсонская область -16 917 случаев;

Хмельницкая область - 38333 случаи;

Черкасская область - 37 321 случай;

Черновицкая область - 39293 случаи;

Черниговская область - 28 943 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как ранее сообщалось, Минздрав определил опаснейшее место заражения коронавирусом. Рестораны и бары должны быть полностью закрыты даже в новогоднюю ночь из-за высокого риска заражения.

Кроме того, Минздрав ожидает рост заболеваемости коронавирусом. к повышению риска инфицирования приводит большое скопление людей, которое наблюдается в период праздников.

Напомним, в МИД назвали три пути получения вакцины от коронавируса. Одним из возможных планов получения Украиной препарата от коронавируса является программа COVAX.

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