Заболеваемость COVID-19 резко сократилась: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки, на утро 26 декабря, было зафиксировано 7 709 тыс. новых случаев коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.
За сутки заболели 366 детей и 198 медработников.
Степанов отметил, что за прошедшие сутки в Украине:
- госпитализированы - 2888 человек;
- летальных случаев - 121;
- выздоровели - 5145 человек;
- проведено тестирований за сутки - 31 482 (в том числе методом ПЦР - 24621, методом ИФА - 6861).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 019 876 человек;
- выздоровели - 651 917 человек;
- летальных случаев - 17 702;
- проведения ПЦР-тестов - 5 453 446.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев - 106 486 случаев;
- Винницкая область - 21 858 случаев;
- Волынская область - 32 300 случаев;
- Днепропетровская область - 56 356 случаев;
- Донецкая область -34 586 случаев;
- Житомирская область - 38 219 случаев;
- Закарпатская область - 27 754 случая;
- Запорожская область - 51 250 случаев;
- Ивано-Франковская область - 42 725 случаев;
- Киевская область - 56942 случаи;
- Кировоградская область - 8205 случаев;
- Луганская область - 9906 случаев;
- Львовская область - 59 551 случай;
- Николаевская область - 29 117 случаев;
- Одесская область - 68 447 случаев;
- Полтавская область - 34 341 случай;
- Ровенская область - 40 195 случаев;
- Сумская область - 39 848 случаев;
- Тернопольская область - 33 328 случаев;
- Харьковская область - 67 655 случаев;
- Херсонская область -16 917 случаев;
- Хмельницкая область - 38333 случаи;
- Черкасская область - 37 321 случай;
- Черновицкая область - 39293 случаи;
- Черниговская область - 28 943 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как ранее сообщалось, Минздрав определил опаснейшее место заражения коронавирусом. Рестораны и бары должны быть полностью закрыты даже в новогоднюю ночь из-за высокого риска заражения.
Кроме того, Минздрав ожидает рост заболеваемости коронавирусом. к повышению риска инфицирования приводит большое скопление людей, которое наблюдается в период праздников.
Напомним, в МИД назвали три пути получения вакцины от коронавируса. Одним из возможных планов получения Украиной препарата от коронавируса является программа COVAX.
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