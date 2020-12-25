В Украине растет заболеваемость коронавирусом: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За сутки на территории Украины зафиксировали 11 035 инфицированных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
За весь период эпидемии в стране заболели 1 012 182 человека. 15 337 инфицированных за сутки выздоровели, при этом, 2739 человек были госпитализированы. Среди всех случаев зафиксировано 484 ребенка и 388 медработников.
Отмечается, что за минувшие сутки в лабораториях страны провели 58 874 тестирования (37 873 - методом ПЦР и 21 001 - методом ИФА). Наибольшее количество зараженных наблюдается в Киеве (1 038), Одесской области (963), Киевской области (877), Запорожской области (690) и Харьковской области (629).
Ранее мы писали, что Минздрав определил опаснейшее место заражения коронавирусом. Рестораны и бары должны быть полностью закрыты даже в новогоднюю ночь из-за высокого риска заражения.
Кроме того, Минздрав ожидает рост заболеваемости коронавирусом. к повышению риска инфицирования приводит большое скопление людей, которое наблюдается в период праздников.
Напомним, в МИД назвали три пути получения вакцины от коронавируса. Одним из возможных планов получения Украиной препарата от коронавируса является программа COVAX.
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