Минздрав определил опаснейшее место заражения коронавирусом [ Редактировать ]
Заведения общественного питания, которые попадут под режим локдауна на территории Украины с 8 по 24 января, являются местом, где существует один из наивысших рисков заражения COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Глава Минздрава заявил, что рестораны и бары должны быть полностью закрыты даже в новогоднюю ночь из-за высокого риска заражения.
Мы знаем, как будет расти заболеваемость, какие факторы влияют на рост. Уместно было бы вообще не проводить празднования по ресторанам, риск инфицирования в заведениях общественного питания является самым высоким.
Отмечается, что закрытие общественного транспорта не имеет смысла, так как ограничения, которые применят, приведут к существенному сокращению пассажиропотока в транспорте. Степанов отметил, что Минздрав доказал эффективность антиковидной стратегии.
Читайте также, Министерство здравоохранения ожидает рост заболеваемости коронавирусной болезнью в ближайшие новогодние праздники. к повышению риска инфицирования приводит большое скопление людей.
Кроме того, украинцам рассказали, где можно будет сделать прививку от COVID-19. Министерство здравоохранения разработало план вакцинации от коронавируса.
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