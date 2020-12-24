При этом, закрытие общественного транспорта не повлияет на эпидемию/ Фото: РБК

Заведения общественного питания, которые попадут под режим локдауна на территории Украины с 8 по 24 января, являются местом, где существует один из наивысших рисков заражения COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Глава Минздрава заявил, что рестораны и бары должны быть полностью закрыты даже в новогоднюю ночь из-за высокого риска заражения.

Мы знаем, как будет расти заболеваемость, какие факторы влияют на рост. Уместно было бы вообще не проводить празднования по ресторанам, риск инфицирования в заведениях общественного питания является самым высоким.

Отмечается, что закрытие общественного транспорта не имеет смысла, так как ограничения, которые применят, приведут к существенному сокращению пассажиропотока в транспорте. Степанов отметил, что Минздрав доказал эффективность антиковидной стратегии.

Читайте также, Министерство здравоохранения ожидает рост заболеваемости коронавирусной болезнью в ближайшие новогодние праздники. к повышению риска инфицирования приводит большое скопление людей.

Кроме того, украинцам рассказали, где можно будет сделать прививку от COVID-19. Министерство здравоохранения разработало план вакцинации от коронавируса.

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