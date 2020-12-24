В четверг, 24 декабря, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Министерство здравоохранения ожидает рост заболеваемости коронавирусной болезнью в ближайшее время.

Возможный рост связывают с новогодними праздниками.

Министр отметил, что к повышению риска инфицирования приводит большое скопление людей, которое наблюдается в период праздников.

Мы ожидаем рост количества больных, от вещей, которые связаны с празднованием Нового года. Открытие елок, какое количество людей придерживается установленных правил - все это приведет к росту числа больных в ближайшей перспективе. Мы говорим о ярмарках, мероприятиях, которые связаны с Новым годом.

Также мы писали о том, что в Британии зафиксировали случаи аллергии на вакцину Pfizer. Людей с сильной аллергией призвали не прививаться ею.

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Кроме того мы писали о том, что Украина получит бесплатную вакцину от коронавируса COVAX. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина гарантированно получит бесплатно восемь миллионов доз вакцины от коронавируса для четырех миллионов человек.

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