Новый год-2021: во сколько обойдется праздничный стол украинцам [ Редактировать ]
Совсем скоро наступит новый 2021 год. В связи с пандемией COVID-19 и карантинными мерами, многие украинцы будут праздновать его дома. Следовательно, как накрыть скромный, но красивый стол для родных и гостей - вопрос актуальный.
Podrobnosti.ua проанализировали цены на продукты и разобрались в том, во сколько обойдется праздничный стол в 2021 году.
Согласно данным научного центра "Институт аграрной экономики", в сравнении с предыдущим годом, средняя стоимость блюд к празднику выросла на 5,6%. Так, цена скромного стола на Новый год для семьи из четырех человек составит в среднем 1706,09 грн. Учтите, что стоимость указана без таких деликатесов, как красная рыба и икра.
Так, в 2021 году 3 кг салата "Оливье" традиционной рецептуры обойдется в 159,4 грн.
На уровне прошлого года будет стоить салат "Сельдь под шубой" (1,5 кг) - 120,4 грн.
Выросли расходы на мясные продукты. Полкило нарезки из сырокопченой колбасы "Салями" будет стоить 89,5 грн, подчеревок - 100 грн, битка из свинины свежего - 110 грн.
Мясо птицы по состоянию на конец нынешнего года является самым дешевым из всех видов мяса. За килограмм куриного филе придется заплатить в среднем 95 грн. В общем, стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 394,5 грн.
Также стоимость на некоторые продукты составляет:
- сельдь (0,5 кг филе) -100 грн;
- твердый сыр (300 г) - 66 грн;
- пачка сливочного масла (200 г) - 38 грн.
Стоимость овощей на новогоднем столе составит в среднем 182,3 грн:
- картофель (2 кг) - 19,3 грн;
- грибы (1 кг) - 50 грн;
- перец сладкий (0,5 кг) - 52,5 грн;
- огурцы свежие (0,5 кг) - 22,5 грн;
- помидоры свежие (1 кг) - 38 грн.
Фрукты на праздничном столе обойдутся в 104 грн. За 2 кг мандаринов нужно будет заплатить 70 грн, 1 кг бананов обойдется в среднем в 25 грн, лимон (200 г) - 9 грн.
Буханка белого хлеба (1 кг) будет стоить 24,95 грн, а шоколадные конфеты - 170 грн за 1 кг.
На счет алкоголя, средняя цена за бутылку шампанского составит 100 грн, а вот за 0,5л коньяка придется отдать в полтора раза больше - от 170 грн.
Любителям деликатесов нужно будет заплатить около 470 грн. Банка красной икры (120 г) обойдется в 250 грн, а 200 г красной рыбы - в 220 грн. Таким образом, стоимость новогоднего стола с деликатесами возрастет до 2 176 грн.
А о подарках вы уже подумали? Обратите внимание, что есть ряд вещей, которые в 2021 году дарить запрещено. Отнеситесь к выбору презентов родным ответственно и порадуйте их.
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