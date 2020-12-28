Швейцарский теннисист Роджер Федерер не примет участия в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) 2021 года. Об этом сообщил менеджер спортсмена Тони Годсик, передает Associated Press.

В январе 2020 года Федерер получил травму на Australian Open в январе 2020 года, однако в феврале сыграл в выставочном матче против испанца Рафаэля Надаля в ЮАР. После этого он перенес две операции на колене и пропустил оставшуюся часть сезона.

Открытый чемпионат Австралии традиционно является первым в сезоне среди турниров серии Большого шлема. Он состоится в Мельбурне с 8 по 21 февраля.

В прошлом году в мужском одиночном разряде победил серб Новак Джокович, в женском - американка София Кенин.

39-летний Роджер Федерер занимает 5-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Он выиграл 20 титулов на турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде. Такое достижение имеет только "король грунта" Надаль. На Australian Open Федерер побеждал шесть раз.

Ранее сообщалось, что украинский теннисист выиграл свой второй профессиональный турнир.