Роджер Федерер пропустит Australian Open [ Редактировать ]
Источник: Associated Press
Швейцарский теннисист Роджер Федерер не примет участия в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) 2021 года. Об этом сообщил менеджер спортсмена Тони Годсик, передает Associated Press.
В январе 2020 года Федерер получил травму на Australian Open в январе 2020 года, однако в феврале сыграл в выставочном матче против испанца Рафаэля Надаля в ЮАР. После этого он перенес две операции на колене и пропустил оставшуюся часть сезона.
Открытый чемпионат Австралии традиционно является первым в сезоне среди турниров серии Большого шлема. Он состоится в Мельбурне с 8 по 21 февраля.
В прошлом году в мужском одиночном разряде победил серб Новак Джокович, в женском - американка София Кенин.
39-летний Роджер Федерер занимает 5-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Он выиграл 20 титулов на турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде. Такое достижение имеет только "король грунта" Надаль. На Australian Open Федерер побеждал шесть раз.
Ранее сообщалось, что украинский теннисист выиграл свой второй профессиональный турнир.
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