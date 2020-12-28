Вакцинація в Україні розпочнеться у січні - Максим Степанов [ Редактировать ]
Почати вакцинацію проти коронавірусу в Україні планують вже у січні. За умови, якщо препарат надійде у заплановані терміни. План масової імунізації населення передбачає 5 етапів. На першому планують щепити щонайменше 350 тисяч українців з так званої групи ризику.
Йдеться про медпрацівників, мешканців інтернатів і будинків для літніх людей, персоналу цих закладів, а також військових на Донбасі. Загалом впродовж двох наступних років МОЗ планує вакцинувати половину українців.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Вакцинувати ми будемо на наших пунктах щеплення, у сімейних лікарів, також ми передбачаємо створення мобільних бригад, також ми передбачаємо створення пунктів вакцинації. У нас передбачено п'ять етапів, доступ до вакцини всіх громадян України, які від 18 років. Які будуть мати бажання вакцинуватися у нас вакцинація буде добровільна.
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