Когда Украина вернется к привычной жизни после коронавируса: Ляшко дал ответ [ Редактировать ]
Уже весной 2021 года Украина постепенно будет возвращаться к привычной жизни после пандемии коронавируса. Такое мнение высказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.
В то же время он отметил, что противоэпидемические ограничения полностью не снимут. Также он сказал, что уже с апреля 2021 года украинцы будут постепенно возвращаться к привычному ритму жизни.
Мы не избавимся полностью от противоэпидемических ограничений и таких жестких карантинов, которые мы сегодня отмечаем.
Кроме того, Ляшко добавил, что с момента обнаружения коронавируса произошло уже около 12 тысяч мутаций. В то же время Ляшко призывает украинцев прививаться от дифтерии, кори и краснухи, чтобы рядом с эпидемией COVID-19 не началась вспышка другой инфекционной болезни.
Напомним, за сутки на территории Украины зафиксировали 4 385 зараженных COVID - 19. При этом, суточный прирост тестирования составил 15 332 штук.
Кроме того, в Украине нашли способ решения проблемы с хранением вакцин от коронавируса. Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина нашла возможность хранить препарат от коронавируса в низких температурах.
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