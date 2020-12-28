Уже весной 2021 года Украина постепенно будет возвращаться к привычной жизни после пандемии коронавируса. Такое мнение высказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

В то же время он отметил, что противоэпидемические ограничения полностью не снимут. Также он сказал, что уже с апреля 2021 года украинцы будут постепенно возвращаться к привычному ритму жизни.

Мы не избавимся полностью от противоэпидемических ограничений и таких жестких карантинов, которые мы сегодня отмечаем.

Кроме того, Ляшко добавил, что с момента обнаружения коронавируса произошло уже около 12 тысяч мутаций. В то же время Ляшко призывает украинцев прививаться от дифтерии, кори и краснухи, чтобы рядом с эпидемией COVID-19 не началась вспышка другой инфекционной болезни.

Напомним, за сутки на территории Украины зафиксировали 4 385 зараженных COVID - 19. При этом, суточный прирост тестирования составил 15 332 штук.

Кроме того, в Украине нашли способ решения проблемы с хранением вакцин от коронавируса. Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина нашла возможность хранить препарат от коронавируса в низких температурах.

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