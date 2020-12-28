В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 4 385 новых случаев коронавируса. Это минимум с 6 октября. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего новых случаев заражения в:

Киеве - 851,

Запорожской области - 472,

Николаевской области - 347,

Днепропетровской области - 303,

Киевской области - 283.

Госпитализированы 1588 человек, выздоровели - 7191, умерли - 75.

За сутки было проведено 15 332 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 12 225, методом ИФА - 3 107.

Как ранее сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет иметь достаточно средств для закупки вакцин против коронавируса, а именно - 3 млрд, которые заложены в госбюджете именно на COVID-вакцину.

Читайте также, в Евросоюзе 27 декабря началась вакцинация населения от коронавируса. Еврокомиссия допустила к использованию препарат Pfizer и BioNTech.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.