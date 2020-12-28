Заражение коронавирусом: в Украине новый рекорд за 3 месяца [ Редактировать ]
В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 4 385 новых случаев коронавируса. Это минимум с 6 октября. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Больше всего новых случаев заражения в:
- Киеве - 851,
- Запорожской области - 472,
- Николаевской области - 347,
- Днепропетровской области - 303,
- Киевской области - 283.
Госпитализированы 1588 человек, выздоровели - 7191, умерли - 75.
За сутки было проведено 15 332 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 12 225, методом ИФА - 3 107.
Как ранее сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет иметь достаточно средств для закупки вакцин против коронавируса, а именно - 3 млрд, которые заложены в госбюджете именно на COVID-вакцину.
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