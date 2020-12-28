Представитель Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керхове рассказала о том, что люди, которые переболели коронавирусом, должны соблюдать правила ношения масок. На данный момент никто не может точно сказать, на какой период хватает выработавшегося иммунитета. Об этом она заявила в видеоинтервью, размещенном в Twitter ВОЗ.

Так, после инфицирования COVID-19 антитела начинают вырабатываться только через несколько недель.

Известно, что антитела вырабатываются у тех, кто перенес болезнь в тяжелой форме, легкой форме или бессимптомно. В настоящее время проводятся исследования, чтобы выяснить, насколько силен такой иммунный ответ и как долго сохраняются эти антитела.

В отдельных случаях сохранение антител в организме продолжается около полугода. В связи с этим важно, чтобы все по-прежнему соблюдали противоэпидемические меры.

Мы не знаем, как долго длится иммунный ответ, поэтому важно продолжать практиковать физическое дистанцирование. Мы должны быть уверены, что руки вымыты, что используется мыло и чистая вода или спиртовые средства обработки, что мы носим маски и соблюдаем все меры предосторожности.

Напомним, за сутки на территории Украины зафиксировали 4 385 зараженных COVID - 19. При этом, суточный прирост тестирования составил 15 332 штук.

Кроме того, в Украине нашли способ решения проблемы с хранением вакцин от коронавируса. Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина нашла возможность хранить препарат от коронавируса в низких температурах.

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