Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина нашла возможность хранить вакцину от коронавируса в низких температурах. Именно этого требует производитель.

По его словам, у Минздрава не было условий для хранения вакцин от коронавируса при температуре -80 градусов. Сейчас ведомство запустило работу с частными логистическими фармацевтическими компаниями.

У нас в стране на отечественных складах есть возможность хранения, логистики, транспортировки до пунктов прививки вакцины и при температуре хранения -80 градусов.

Ляшко также объяснил, как будет происходить транспортировка и хранение вакцины.

Тут какая логика: вакцина прилетает на самолете, от машины до склада мы транспортируем в термоконтейнере с сухим льдом, затем перегружаем в холодильники, в которых она может храниться длительное время. Далее мы рассчитываем, как и в каком количестве эту вакцину надо привезти в пункт прививки, и в пункте прививки она может храниться 5 дней при температуре от +2 до +8.

Вакцинация от коронавируса в Украине еще не началась, но уже разработан план иммунизации населения. Первые партии вакцины в Украине ждут в начале 2021 года, а первые прививки от COVID украинцы могут получить уже в феврале.

Как ранее сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет иметь достаточно средств для закупки вакцин против коронавируса, а именно - 3 млрд, которые заложены в госбюджете именно на COVID-вакцину.

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