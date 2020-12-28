Индекс счастья в Украине (социологи определяют его как разницу между количеством счастливых и несчастных жителей страны) в 2020 году составил 13%.

В декабре 2020 года в Украине 48% населения чувствовали себя счастливыми, в то же время 35% - несчастными.

Остальные 17% говорили "не то, и не то" или отказывались отвечать. Об этом сообщил "Подробностям" генеральный директор киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

В сравнение с 2019 годом количество счастливых практически не изменилось (было 51%, сейчас 48%), но количество несчастных выросло с 18% до 35%. Поэтому индекс счастья упал с 33% до 13%.

В 2018 году исследование в Украине не проводилось, а в 2017 индекс был еще ниже (8%).

Глобальное исследование "Индекс оптимизма" ежегодно проводит ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International в 41 стране мира. Мировой индекс оптимизма в 2020 году составил 19%. Это самый высокий показатель за последние три года.