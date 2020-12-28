Компания Nord Stream 2 заявила о завершении строительство участка газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Германии. Строительство продолжалось с начала декабря после годичного перерыва.

Об этом сообщает немецкое издание DPA.

Ожидается, что в середине января Nord Stream 2 начнет строительство газопровода в водах Дании. Прокладкой труб, как и в Германии, будет заниматься российское судно "Фортуна".

Однако в компании Nord Stream 2 в ответ на запрос DPA отказались официально комментировать свои дальнейшие планы. Как отметили в компании, вся информация будет сообщена "в должное время".

Прокладка российского трубопровода "Северный поток-2" возобновилась в водах Германии 11 декабря. Прокладкой труб занималось российское судно "Фортуна". Строительство было заморожено из-за американских санкций.

Ранее мы сообщали, о новых санкциях США против "Северного потока-2".

Читайте также, как в Германии нашли способ "увильнуть" от санкций. Так, там могут создать специальный фонд, который поможет компаниям не взаимодействовать напрямую с Россией.

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