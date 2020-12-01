В Германии нашли способ обойти санкции США против газопровода "Северный поток-2". Так, там могут создать специальный фонд, который поможет компаниям не взаимодействовать напрямую с Россией.

Премьер земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг планирует создать специальный фонд по защите климата. Этот фонд в дальнейшем классифицирует "Северный поток-2" как один из важнейших элементов защиты окружающей среды в регионе.

Ожидается, что данная организация послужит успешному завершению проекта. В частности, фонд создаст предприятие, продукты и услуги которого будут служить завершению строительства газопровода.

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