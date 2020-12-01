Северный поток-2: в Германии нашли способ "увильнуть" от санкций [ Редактировать ]
В Германии нашли способ обойти санкции США против газопровода "Северный поток-2". Так, там могут создать специальный фонд, который поможет компаниям не взаимодействовать напрямую с Россией.
Премьер земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг планирует создать специальный фонд по защите климата. Этот фонд в дальнейшем классифицирует "Северный поток-2" как один из важнейших элементов защиты окружающей среды в регионе.
Ожидается, что данная организация послужит успешному завершению проекта. В частности, фонд создаст предприятие, продукты и услуги которого будут служить завершению строительства газопровода.
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