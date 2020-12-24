В четверг, 24 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о новых санкциях США. Так, по его словам, американские санкции способны максимально осложнить строительство "Северного потока-2".

Безусловно, рестрикции, которые американцы уже принимали, которые у них запланированы в проекте оборонного бюджета, конечно же, направлены на то, чтобы максимально осложнить реализацию этого проекта, столько необходимого Европе в плане европейской энергетической безопасности... Конечно же, это способно осложнить, но вместе с тем все-таки и наши европейские партнеры, и мы заинтересованы в том, чтобы этот проект был реализован, чтобы он был финализирован в интересах европейских потребителей и российских поставщиков газа.

Говоря о том, успеет ли администрация Дональда Трампа остановить проект, Песков заметил: "Мы здесь не склонны гадать на кофейной гуще".

Напомним, тало известно, что США продолжат вводить санкции против газопровода "Северный поток-2". Их планируют вводить, пока проект не остановится.

Ранее мы сообщали, о новых санкциях США против "Северного потока-2".

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