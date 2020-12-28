Єдина система трансплантації органів в Україні запрацює вже з першого січня. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов. Електронна база даних допоможе швидко знайти пару - реципієнт-донор.

Ну а поки трансплантація в Україні лише стає на масові рейки. І вже є значні успіхи! Так, кілька тижнів тому у Рівному пересадили нирку трирічній дитині. Дівчинка вже дома, із кожним днем почувається краще. До неї навідалась - Ірина Розова

Трирічна Настя нарешті грається з улюбленими іграшками вдома. Майже пів року дівчинка провела у лікарнях. І на початку грудня в її житті сталося справжнє диво. Відтепер у неї нова нирка.

- Ой сколько у тебя разных маленьких игрушек, а кто это такой? - Мама и котик

Настя народилася здоровою, передумов для хвороби не було, запевняє Анна - мама дівчинки. Про страшний для маленької дитини діагноз - хронічна недостатність нирок - дізнались влітку в столичному Охмадиті. Діаліз, який призначили Насті виявився не найкращим варіантом для порятунку життя. Та про вихід із ситуації лікар повідомив батькам майже одразу

Анна Кияниця, мати:

Он нам сразу же сказал, что лучший вариант для нее это пересадка

Далі - очікування й врешті момент дива. Найкращу новину Анні сказав її чоловік.

Анна Кияниця, мати Насті:

Я сначала даже и не поверила, он сказал может быть мне сейчас перезвонят, но есть донор. Это настолько было все быстро мы приехали часов в одиннадцать насколько я помню в Шалимова и где-то минут через сорок ребенка забрали на операцию, потому что я честно думала, ну приехали и мы какие-то такие испуганные были, а нам уже все что вы там ели анастезию, какие-то таблетки дают, а я думаю ну наверно это на утро операция.

В той вечір команда хірургів інституту Шалімова оперативно доставила донорську нирку в столицю з Рівного. Там трагічно загинув чоловік. А його родичі дали згоду на трансплантацію органів. Врятувати завдяки цьому вдалося окрім Насті, життя іще трьом людям.

Владислав Закордонець, завідувач відділення трансплантації нирки інституту ім.О.О.Шалімова:

Я хотел бы поблагодарить родственников пациентов, которых не было возможности спасти, но благодаря им появилась возможность спасти других людей, в том числе сделать трансплантацию сердца, печени, почек - много людей удалось спасти благодаря им, большое им спасибо.

В Україні пересадка органів - від посмертного донора лише починає розвиватися. В столичному інституті Шалімова за цей рік вже зробили шість трупних трансплантацій нирок.

Олександр Усенко, директор Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова:

А потенціал у нас дуже багатий, у нас люди вчаться приїжджають, ми вчимо людей, хто бажає - приїжджайте, ми навчимо поділимось досвідом. У нас дуже фахові фахівці, дуже професійні лікувальні заклади, які можуть рятувати багато життів - дайте закон, дайте фінансування і все буде, люди у нас добрі.

Більшість трансплантацій українці поки що роблять за кордоном, переважно у наших сусідів-білорусів. Виходить недешево. До речі, в Україні пересадка органів відбувається за рахунок держави. І налагодити повноцінну систему трансплантації чиновники пообіцяли впродовж трьох років.

Перший крок зроблено. З першого січня має запрацювати єдина комп"ютерна база даних потенційних донорів, а також тих, хто потребує пересадки органів. Це допоможе швидко підібрати пару реципієнт-донор.

Анна Кияниця, мати Насті: