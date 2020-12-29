Украинцам объяснили повышение цены на электричество [ Редактировать ]
В Министерстве энергетики заявили о том, что украинцев спасли от резкого подорожания электричества. Так, без принятия решения Кабмина с января стоимость электроэнергии могла вырасти в 2,5 раза. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
Отменить льготный тариф на первые 100 кВт-ч электроэнергии для населения решили для того, чтобы избежать стремительный рост цен с января.
Срок действия действующего механизма ПСО истекает 01.01.2021, и в случае непринятия предложенных изменений цена на электроэнергию для бытовых потребителей формировалась бы на рыночных условиях, что привело бы к резкому, более чем в 2,5 раза, росту тарифа на электрическую энергию для населения (до около 3,3 грн/кВт-ч).
В Минэнерго отмечают, что до конца марта тариф на электроэнергию (1,68 грн/кВт-ч) сохранен на текущем уровне, без учета льготной цены.
Принятые изменения позволят обеспечить в первом квартале 2021 года финансовую стабилизацию рынка электроэнергии и устойчивую работу "Энергоатома", "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго".
Также сообщается, что в течение следующего месяца планируют разработать усовершенствованный сценарий финансового сбалансирования рынка электроэнергии в 2021 году.
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