В январе 2021 года украинские мобильные операторы "Киевстар", Vodafone и Lifecell существенно повысят тарифы на ряд своих услуг. Об этом сообщают Интерфакс-Украина и РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы мобильных операторов.

Тарифы Vodafone

С 28 декабря 2020 года самый простой тариф "4G Smart XS" подорожал с 35 грн до 45 грн. В пакет входит 1 ГБ интернета и 100 минут по Украине.

Поднялись тарифы и в других пакетах:

"Vodafone Smart S" (5 ГБ и 200 минут) - до 85 грн;

"Vodafone 4G Smart M" (9 ГБ и 300 минут) - до 130 грн.

Тарифы "Киевстар"

С 1 января тариф "Безлим" подорожает с 95 грн в месяц до 175 грн. Пакет предусматривает неограниченный доступ к интернету (мобильный и проводной), до 200 минут исходящих звонков по Украине и 200 СМС.

Контрактных абонентов, которые пользуются услугами три года и больше (1,5% абонентов), переведут на новые тарифные планы. Минимальная цена контрактных тарифов начинается с 100 грн в месяц

Оператор начал рассылку сообщений о том, что нужно изменить тарифный план до 31 декабря. Иначе - оператор автоматически переведет их на другой тарифный план.

Тарифный план Smart остается без изменений.

Для людей старшего возраста "Киевстар" запустил специальный тариф "Звонки для родителей" без интернета - за 60 грн в месяц.

Тарифы Lifecell

После 13 января для семи тарифов - "Лайфхак", "Интернет Жара", "Железная двадцатка", "4 безлимит 2019", "Жара GO", "Жара GO PLUS", "Комфорт" - будет изменена стоимость пакетов услуг на 4 недели/30 дней, а для некоторых тарифов - на однодневный пакет услуг.

​Каждому абоненту, для кого была изменена стоимость тарифа, lifecell предложил альтернативный тарифный план из новой линейки при помощи SMS-сообщений.

С 14 декабря до 28 февраля абоненты этих тарифных планов смогут бесплатно сменить тариф на любой другой из открытых для подключения.

Абонентам предлагают воспользоваться новыми тарифными планами "с улучшенными условиями и специальным сниженным ценам для зарегистрированных / персонифицированных абонентов".

Ранее мы писали, что проезд во всех маршрутных такси Киева сделают одинаковым - по 8 гривен. Нововведение вступило в силу с 12 декабря 2020 года.

Кроме того, в Украине рухнули цены на проезд в поездах "Укрзализныци". Самым дешевым будет билет во вторник, самый дорогой - в пятницу.