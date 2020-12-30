Номерные знаки для авто подорожают в 5-6 раз [ Редактировать ]
В ближайшее время номерные знаки для автомобилей смогут производить частные фирмы, из-за чего их стоимость повысится в 5-6 раз.
Соответствующие изменения предусматривает законопроект "О внесении изменений в Закон Украины О дорожном движении", пишет uamotors.com.ua.
Сейчас владельцы авто, которые регистрируют номерные знаки в сервисном центре МВД, платят за комплект из двух номеров около 100 гривен, а в случае одобрения законопроекта цена повысится до 500 - 600 грн.
Отмечается, что изготавливать номерные знаки смогут только определенные предприятия, которые будут работать согласно государственным стандартам.
По словам специалистов, реформа может спровоцировать всплеск коррупции, а сама инициатива больше направлена на то, чтобы залезть в карманы автовладельцам.
Ранее сообщалось, что украинцы массово оформляют "евробляхи" на украинские номера. В октябре 2020 года на украинские номера перешли 38,8 тыс. подержанных автомобилей, ввезенных из-за границы - так называемых "евроблях". Это почти в 1,5 раза больше, чем октябре 2019 года.
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