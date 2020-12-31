По состоянию на утро 31 декабря стоимость одного биткоина составила $ 29050. Впоследствии цена немного снизилась и стала $ 28,9 тыс.

Об этом свидетельствуют данные криптовалютной бирже Coindesk.

С начала декабря стоимость криптовалюты увеличилась примерно на 50%.

Хотя биткоин остается нестабильным и рискованным виртуальным активом, остается все меньше аргументов на то, чтобы его игнорировать. Другие криптовалюты также уверенно растут, в частности Ethereum поднялся до $ 600 за единицу.

Ранее сообщалось, что Налоговая уже выполнила план по доходам госбюджета.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.