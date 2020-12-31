Биткоин установил исторический рекорд стоимости [ Редактировать ]
По состоянию на утро 31 декабря стоимость одного биткоина составила $ 29050. Впоследствии цена немного снизилась и стала $ 28,9 тыс.
Об этом свидетельствуют данные криптовалютной бирже Coindesk.
С начала декабря стоимость криптовалюты увеличилась примерно на 50%.
Хотя биткоин остается нестабильным и рискованным виртуальным активом, остается все меньше аргументов на то, чтобы его игнорировать. Другие криптовалюты также уверенно растут, в частности Ethereum поднялся до $ 600 за единицу.
Ранее сообщалось, что Налоговая уже выполнила план по доходам госбюджета.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Из Фонда борьбы с COVID-19 использовали уже 57 млрд гривен
Курс на 22 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем
Курс на 21 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем
Депутат від партії "Батьківщина" Вадим Івченко розповів про низькі зарплати медиків
Постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман сделал заявление