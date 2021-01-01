С пятницы, 1 января 2021 года, для физических лиц-предпринимателей отменяется обязательность ведения бумажной книги учета доходов и регистрации книги в контролирующих органах.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС).

Так, для ФОПов первой и второй групп, а также третьей группы, которые не являются плательщиками НДС, предусмотрено ведение учета в произвольной форме путем помесячного отражения полученных доходов.

Для ФОПов третьей группы, которые являются плательщиками НДС, предусмотрено ведение учета в произвольной форме путем помесячного отражения полученных доходов и расходов.

"При этом определено, что учет доходов и расходов может вестись по собственному решению плательщиков единого налога в бумажном и/или электронном виде в произвольной форме", - говорится в сообщении.

В то же время по желанию плательщики первой - третьей групп единого налога могут продолжать вести учет доходов в книгах по предварительно определенным формам.

Ранее мы писали о том, что ФОПам и работникам начали выплачивать по 8 тысяч. Выплаты осуществляются тем, кто уже подал заявки.

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