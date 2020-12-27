Гетманцев сообщил, сколько ФОПов установили "кассовые аппараты в смартфоне" [ Редактировать ]
Источник: comments.ua
За 5 месяцев работы в Украине программных регистраторов расчетных операций 60 тысяч физических лиц-предпринимателей (ФОП) зарегистрировали "кассовые аппараты в смартфоне". Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Относительно программного РРО, то я вам скажу просто - это программа, обычное приложение к телефону, которое ты можешь скачать с сайта налоговой. Вроде приложения "Дія". Установить на смартфон и через смартфон, через камеру проводить учет всех операций, которые есть. Это бесплатно. Это уже работает с 1 августа. С 1 августа уже около 60 тысяч зарегистрированных таких программных РРО.
С 1 августа 2020 года украинские предприниматели вместо традиционных кассовых аппаратов (регистраторов расчетных операций - РРО) могут использовать программные кассовые аппараты (программные РРО).
Программный РРО от налоговой можно скачать на смартфон, компьютер или другое устройство, которое имеет операционную систему Android или Windows и подключено к интернету. Приложение можно использовать как кассовый аппарат.
Противники обязательной фискализации бизнеса физических лиц-предпринимателей, в частности, представители движения "SaveФОП" заявляют, что проблема бесплатных РРО - ограниченное количество позиций, которые можно занести в "кассовый аппарат в смартфоне".
Вместе с тем некоторые предприниматели, которые, например, торгуют на рынках, лишены доступа к электричеству. Это затрудняет зарядку батарей смартфонов.
Напомним, что введение кассовых аппаратов для физических лиц предпринимателей (ФОП) отложили до 1 января 2022 года. Соответствующий закон в начале декабря подписал президент Украины Владимир Зеленский.
по теме
Щоб вивести український бізнес з кризи, одних 8 тисяч замало, - вважають в опозиції
Українському бізнесу доведеться затамувати подих. На різдвяний локдаун з 8 по 24 січня підприємців чекають масові перевірки - чому активізувалися ревізори?
Офіційно можна подавати заявки до кінця грудня. Але в Уряді наголошують: чим швидше, тим краще
"ФОПний майдан", чи майданчик для політичних ігор? Що насправді вивело підприємців у центр столиці?
На Майдані знову намети - цього разу ФОПів. У них є теплі ковдри, а вночі встановили чергування