За 5 месяцев работы в Украине программных регистраторов расчетных операций 60 тысяч физических лиц-предпринимателей (ФОП) зарегистрировали "кассовые аппараты в смартфоне". Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Относительно программного РРО, то я вам скажу просто - это программа, обычное приложение к телефону, которое ты можешь скачать с сайта налоговой. Вроде приложения "Дія". Установить на смартфон и через смартфон, через камеру проводить учет всех операций, которые есть. Это бесплатно. Это уже работает с 1 августа. С 1 августа уже около 60 тысяч зарегистрированных таких программных РРО.

С 1 августа 2020 года украинские предприниматели вместо традиционных кассовых аппаратов (регистраторов расчетных операций - РРО) могут использовать программные кассовые аппараты (программные РРО).

Программный РРО от налоговой можно скачать на смартфон, компьютер или другое устройство, которое имеет операционную систему Android или Windows и подключено к интернету. Приложение можно использовать как кассовый аппарат.

Противники обязательной фискализации бизнеса физических лиц-предпринимателей, в частности, представители движения "SaveФОП" заявляют, что проблема бесплатных РРО - ограниченное количество позиций, которые можно занести в "кассовый аппарат в смартфоне".

Вместе с тем некоторые предприниматели, которые, например, торгуют на рынках, лишены доступа к электричеству. Это затрудняет зарядку батарей смартфонов.

Напомним, что введение кассовых аппаратов для физических лиц предпринимателей (ФОП) отложили до 1 января 2022 года. Соответствующий закон в начале декабря подписал президент Украины Владимир Зеленский.