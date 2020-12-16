Во вторник, 15 декабря, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил, что отменять локдаун по требованию ФОПов никто не собирается. Об этом чиновник рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

"В Украине ФОП стали большой частью экономики. Мы с пониманием относимся к предпринимателям, проводим с ними консультацию. Министерство экономики активно участвует в разработке изменений об отсрочке обязательного применения регистраторов расчетных операций (РРО) плательщиками единого налога, которые были приняты", - сказал Петрашко.

По его словам, в правительстве ведут диалог и встречи с представителями ассоциаций, которые представляют ФОПов.

"Смотрите, отменить локдаун невозможно. Как мы видим, локдаун идет по всем странам, и он идет в более жесткой форме, чем у нас", - подчеркнул министр.

Напомним, локдаун в Украине запланирован с 8 по 24 января 2021 года.

Ранее во вторник, 15 декабря под стенами Верховной Рады в Киеве проходила масштабная акция протеста. Нацполиция и Нацгвардия работают в усиленном режиме.

Протестующие - бизнесмены, которые требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений