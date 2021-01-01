Наступивший 2021 год для Италии начался с дурного знака – сотни мертвых птиц усеяли центр Рима. Особенно много погибших скворцов оказалось в районе вокзала Термини и Виа Национале, Эсквилин и Колле Оппио.

Массовую гибель птиц вызвали новогодние фейерверки. Громкий шум вызвал массовые сердечные приступы у испуганных пернатых, которые не смогли найти укрытие от ярких вспышек и взрывов, сообщает Corriere della Sera.

Мертвые птицы в центре Рима

Многие горожане проигнорировали муниципальный запрет столичных властей использовать шумные фейерверки в течение новогодних праздников. Из-за человеческой безответственности погибли сотни невинных птиц.

Утром 1 января римлян встретил ковер из туш скворцов, которые своими безжизненными телами усеяли улицы, террасы и крыши домов Рима. Очевидцы начали активно выкладывать в соцсетях фотографии и видео с "геноцидом" пернатых.

Мертвые птицы в центре Рима

Спасательные службы Рима также отрапортовала, что за прошедшую новогоднюю ночь пострадало девять человек из-за неосторожного поведения с фейерверками. Смертельных случаев не зафиксировано, но люди получили травмы и телесные повреждения различной степени сложности.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, чем могут обернуться развлечения с петардами на Новый год. Также в прошлом году мужчина погиб от взрыва петарды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.