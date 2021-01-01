Довгий шлях додому: українські спецслужби звільнили з сирійського полону жінок та дітей [ Редактировать ]
Новорічна ніч... удома. Це те, на що вже не сподівалися українки, які провели кілька років у таборі для біженців на території Сирії. Але це таки сталося.
Дві жінки й семеро їхніх дітей нарешті повернулися в Україну. Літак з евакуйованими приземлився в аеропорту "Бориспіль" за годину до Нового року.
Аеропорт Бориспіль. До Нового року лишаються лічені хвилини. Недміна зустрічає свою невістку з дітьми, яких не бачила шість років. Про те, що її родичка перебуває в сирійському таборі для біженців, дізналася рік тому.
Я дуже щаслива, що можу знову побачити своїх родичів.
Додому чартерним рейсом з Іраку Україна повернула дев'ятьох своїх громадян - двох жінок та сімох дітей. У таборі для біженців вони провели майже 2 роки. А опинились там через воєнний конфлікт у Сирії.
План евакуації наших громадян був погоджений ще у 2019. Спецоперацію з евакуації особисто контролював Президент Володимир Зеленський. Українські спецслужби супроводжували жінок та дітей до останнього.
Была проделана очень огромная работа - вытащить женщин из лап этих людей было довольно таки не просто. Мы надеемся, что все украинки вернутся на родину.
Подібної спецоперації в історії України ще не було.
Роман Бочкала, учасник спеціальної евакуаційної операції:
З одного боку - Сирія, яку роздирає війна, територія якої не контролюється повністю владою, з іншого боку - Ірак і безпосередньо іракський Курдистан - автономія де-факто практично самостійна. Було багато складнощів, багато паралельних переговорів з різними сторонами. Ці люди розкидані по різних таборах - з кожним ведемо окрему домовленість, ці території контролюють різні угруповання, - я б так сказав: там немає офіційної влади.
Роман був одним з ініціаторів повернення наших полонених. Дізнавшись, що в Сирії залишилися українці, - одразу запропонував свою допомогу МЗС.
Роман Бочкала, учасник спеціальної евакуаційної операції:
Насправді те, що відбулося - це абсолютно безпрецедентна спеціальна евакуаційна операція, яка проводилася українськими спецслужбами, Міністерством зовнішніх справ, та безпосередньо цю операцію контролював Президент України - він був постійно на зв'язку з групою по керівництву безпеки.
У переговорах з сирійською та іракською сторонами брав безпосередню участь і доктор Дарвіш - він голова Асоціації курдсько-української дружби.
Доктор Дарвіш, учасник спеціальної евакуаційної операції:
Наша делегация состояла из двух частей: первая часть уехала к сирийской стороне, и вторая часть осталась в иракском Курдистане для переговоров - это патриотическая миссия доброй воли, которая остается между двух народов - украинском и курдском народе.
Повернули з сирійських таборів поки що не всіх. Там залишились ще понад півсотні наших громадян. Але посадовці запевняють: робота зі звільнення триватиме.
Андрій Таран, міністр оборони України:
Там дійсно дуже складна ситуація на теперішній час, тому зробили те, що змогли зробити зараз, але робота не зупинилась на цьому, вона триватиме.
Роман Машовець, заступник керівника Офісу Президента України:
Від імені Президента України, керівника офісу Президента України хочу подякувати всім, хто був залучений до проведення даної операції. Вона дійсно була успішна. Ті хто ризикував своїм життям в бойових умовах Північної Сирії та Іраку, також хочу відзначити професійну роботу комітету з розвідки при Президентові України, яка здійснювала на кожному етапі проведення операції чітку міжвідомчу координацію.
В аеропорту в новорічну ніч полонених та учасників операції зустрічали й волонтери.
Салім Караме, волонтер:
Я знаю, насколько для него это важно, пытался поддерживать его по телефону. Сколько времени он там был - ипрактически всегда с ним на телефоне. С Новым Годом, с новым счастьем!
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