Вакцина для Украины: в Минздраве самостоятельно определили компанию [ Редактировать ]
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов смог сам определить поставщиков препарата от коронавируса для украинских граждан, при этом в предприятии "Медицинские закупки" обвинили главу Минздрава в привышении полномочий. Об этом сообщил глава ГП Арсен Жумадилов.
В настоящее время в мире циркулируют 7,25 миллиардов доз заказного препарата, таким образом для Украины зарезервировано 40 миллионов из всего потока. Коммерческие заказы достигли 32 миллионов доз. "Медзакупки" считают, что с весеннего периода 2020 года должны были быть подписаны не менее 4-5 соглашений с различными производителями. Министерство здравоохранения сделало важнейший для страны шаг лишь 10 декабря 2021 года.
То ли из-за непонимания специфики функционирования финансовых инструментов, то ли с умыслом устранить ГП от прямых переговоров, министр выдал это наше требование к поставщикам как угрозу срыва.
Отмечается, что в рамках закупок не были окончательно соблюдены принципы разделения функций политического органа, коим является Минздрав и агентства по закупкам препарата. К январю 2021 года Украина должна была иметь не менее двух контрактов по разным поставщикам.
Ранее мы писали, что регистрации COVID-вакцины из РФ не будет. Украинцев будут вакцинировать теми препаратами, которые получили одобрение в странах с жесткой регуляторной политикой.
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