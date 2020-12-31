"Все COVID-вакцины для украинцев будут бесплатными" - Степанов [ Редактировать ]
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 31 декабря заявил, что для украинцев все COVID- вакцины, которые покупаются за государственные средства, будут абсолютно бесплатны для всех украинцевабсолютно бесплатными. Об этом Максим Степанов сообщил на ежедневном брифинге.
Степанов отметил, что препарат компании "Синовак" – не единственная вакцина, которую будут закупать за государственные средства, есть еще несколько вакцин в этом числе.
Все вакцины, все без исключения, которые покупаются за государственные средства будут абсолютно бесплатны для всех украинцев. Это та стратегия, которая есть в Министерстве здравоохранения, это то, что было утверждено президентом Украины Владимиром Зеленским.
Степанов заявил, что эту стратегию, которая есть в Министерстве здравоохранения, это то, что было утверждено президентом Украины Владимиром Зеленским, они должны обеспечить.
Мы должны соответствующий доступ к вакцинам для всех без исключения граждан Украины
Министр также отметил, что министерство находится на финальной стадии подписания договоров с ведущими мировыми компаниями-производителями вакцин от коронавируса.
Как ранее сообщалось, Украина заказала 1,9 млн доз китайской вакцины от COVID-19. В первую очередь китайской вакциной будут прививать граждан Украины, которые имеют критический риск инфицирования, а также тех, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией. Прививки будут бесплатными.
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