Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 31 декабря заявил, что для украинцев все COVID- вакцины, которые покупаются за государственные средства, будут абсолютно бесплатны для всех украинцевабсолютно бесплатными. Об этом Максим Степанов сообщил на ежедневном брифинге.

Степанов отметил, что препарат компании "Синовак" – не единственная вакцина, которую будут закупать за государственные средства, есть еще несколько вакцин в этом числе.

Все вакцины, все без исключения, которые покупаются за государственные средства будут абсолютно бесплатны для всех украинцев. Это та стратегия, которая есть в Министерстве здравоохранения, это то, что было утверждено президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Степанов заявил, что эту стратегию, которая есть в Министерстве здравоохранения, это то, что было утверждено президентом Украины Владимиром Зеленским, они должны обеспечить.

Мы должны соответствующий доступ к вакцинам для всех без исключения граждан Украины

Министр также отметил, что министерство находится на финальной стадии подписания договоров с ведущими мировыми компаниями-производителями вакцин от коронавируса.

Как ранее сообщалось, Украина заказала 1,9 млн доз китайской вакцины от COVID-19. В первую очередь китайской вакциной будут прививать граждан Украины, которые имеют критический риск инфицирования, а также тех, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией. Прививки будут бесплатными.

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