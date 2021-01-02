В Украине разрешат использованию только те вакцины, которые получили одобрение в странах с жесткой регуляторной политикой. Об этом написал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook.

Стоит отметить, что Ляшко отверг возможность регистрации российской COVID-вакцины Спутник V в Украине, так как третья фаза клинических исследований вакцины Спутник V запланирована только на декабрь 2021.

Все слухи и политические заявления о государственной регистрации в Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности

Ляшко также добавил, что на сегодня в мире уже есть препараты, которые одобрены регуляторами к использованию.

Исходя из этого, Украина приняла решение о возможности регистрации вакцин, зарегистрированных в странах с жесткой регуляторной политикой. Подчеркиваю, только при указанных условиях будем допускать вакцины к использованию

Главный санитарный врач Украины добавил, что уже есть вакцины против COVID-19 разрешены к использованию по специальным процедурам (emergency use authorization).

Уже есть вакцины против COVID-19 разрешены к использованию по специальным процедурам (emergency use authorization). Для такой регистрации использовались промежуточные отчеты клинических исследований.

Как ранее сообщалось, Степанов заявил, что Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса. Степанов отметил, что необходимости в закупке российской вакцины от коронавируса нет, потому что Украина ведет переговоры с большим количеством других компаний, которые могут подтвердить эффективность и безопасность их вакцин.

Читайте также, Степанов рассказал, когда закончится эпидемия коронавируса в Украине. Также ранее мы сообщали почему ВОЗ прекратила испытания трех препаратов от коронавируса.

Напомним, в Финляндии выявлен первый случай побочной реакции от COVID-вакцины Pfizer

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