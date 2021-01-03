Также аварии происходили и по вине пешеходов/ фото: UA.News

За период с января по ноябрь 2020 в дорожно-транспортных катастрофах по вине пьяных водителей погибли 97 человек.

Сотрудники полиции подтвердили 4,2 тысячи аварий, связанных с нетрезвыми шоферами. К тому же, в результате всех ДТП травмы различной тяжести получили более 1400 пострадавших.

За период с 1 января по 30 ноября 2020 было зафиксировано 4,2 тыс. дорожно-транспортных происшествия из-за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, в результате чего погибли 97 человек и 1 425 человек были травмированы.

Отмечается, что по вине пешеходов, находящихся в состоянии алкогольного опьянения было совершено 58 дорожных аварий, в результате которых трагически погибли 14 человек, еще 32 были травмированы. Согласно статистике, ща 2020 год 3,3 тысячи ДТП были совершены с участием несовершеннолетних, при этом 156 детей, возрастом до 18 лет погибли, и 3,7 тыс. травмированы.

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Кроме того, в Киевской области произошла страшная авария с участием автомобилей Honda и Volvo. В результате аварии погибли два человека, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

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