В результате аварии погибли два человека, еще четверо получили травмы Источник: Патрульная полиция Украины

В ночь на воскресенье, 27 декабря, в Киевской области произошла страшная авария с участием автомобилей Honda и Volvo. Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области.

ДТП произошло на Житомирской трассе возле села Капитановка - на 23 км автодороги Киев - Чоп.

Автомобиль Honda Pilot на развороте в сторону Киева получил боковой удар от Volvo XC90.

При этом двух людей из Honda, которые, вероятно, не были пристегнуты ремнями безопасности, выбросило из автомобиля, они погибли на месте. Еще четверо человек получили травмы различной степени тяжести.

Удар был настолько сильным, что части тел погибших и машин разлетелись по дороге на десятки метров.

Причины аварии устанавливает следствие.

Напомним, ранее под Киевом перевернувшийся грузовик заблокировал трассу. ДТП произошло на 55 км автодороги Киев-Харьков.