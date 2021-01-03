В 2020 году в жилом секторе страны произошло более 30 000 пожаров/ фото: Stroyobzor

За период 2020 года на территории Украины произошло более 30 тысяч возгораний различного характера.

С приходом холодов в стране растет число именно бытовых пожаров, так как граждане предпочитают утепляться дополнительными средствами. Во всем украинском частном секторе спасатели проводили профилактические беседы и лекции.

В 2020 году в жилом секторе страны произошло более 30 000 пожаров. С приходом зимы количество возгораний в быту стремительно растет, ведь граждане обогревают свои дома электроприборами, каминами, печами, при этом, зачастую не соблюдают правила пожарной безопасности. Чтобы предотвратить трагические события и гибели людей на пожарах, спасатели, накануне праздничных выходных, осуществляли активную профилактическую работу в частном секторе на территории всей страны.

Отмечается, что сотрудники ГСЧС Украины настоятельно рекомендуют гражданам соблюдать элементарные правила противопожарной безопасности: не курить в постели, безукоризненно следить за исправной работой электрических сетей, проверять работу бытовой техники и не оставлять детей без присмотра.

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