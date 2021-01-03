На греческом острое зафиксирован новый штамм коронавируса [ Редактировать ]
На острове Кипр официально лабораторно подтвердили 12 случаев нового штамма коронавирусной инфекции, пришедшего из территории Великобритании. О такой ситуации информируют Cyprus-news.
Министерство здравоохранения Кипра заявило, что дополнительно было проведен 19 проб, 12 из которых и показали положительный результат. Изначальные ПЦР-тесты этих лиц были проведены в период с 6 по 20 декабря прошлого года.
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Кроме того, новый штамм коронавируса из ЮАР добрался до Франции. Мутировавший коронавирус обнаружили у человека, который вернулся из Южной Африки. Он живет в регионе Верхний Рейн, который граничит со Швейцарией.
Ранее мы писали, что в Украине одновременно "зверствуют" пять штаммов коронавируса. Все виды COVID-19 действуют были подтверждены лабораторией в Лондоне, а все вирусы от линии В были привезены в страну из Китая.
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