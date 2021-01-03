На острове Кипр официально лабораторно подтвердили 12 случаев нового штамма коронавирусной инфекции, пришедшего из территории Великобритании. О такой ситуации информируют Cyprus-news.

Министерство здравоохранения Кипра заявило, что дополнительно было проведен 19 проб, 12 из которых и показали положительный результат. Изначальные ПЦР-тесты этих лиц были проведены в период с 6 по 20 декабря прошлого года.

Читайте также, на территории Китая выявили первый случай мутации коронавируса. Медики сделали секвенирование ее образцов ДНК из-за истории путешествия в Соединенное Королевство и аномалии в результатах испытаний на нуклеиновые кислоты.

Кроме того, новый штамм коронавируса из ЮАР добрался до Франции. Мутировавший коронавирус обнаружили у человека, который вернулся из Южной Африки. Он живет в регионе Верхний Рейн, который граничит со Швейцарией.

Ранее мы писали, что в Украине одновременно "зверствуют" пять штаммов коронавируса. Все виды COVID-19 действуют были подтверждены лабораторией в Лондоне, а все вирусы от линии В были привезены в страну из Китая.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.