В Украине одновременно "зверствуют" пять штаммов коронавируса [ Редактировать ]
На территории Украины "работают" 5 штаммов коронавирусной инфекции. Все они берут свое начало из Китайской народной республики.
На территории Украины все виды COVID-19 действуют были подтверждены лабораторией в британской столице Лондоне. Туда были отправлены 50 образцов от пациентов в девяти регионах, а в частности: Днепропетровской области, Донецкой области, Закарпатской области, Ивано-Франковской области, Львовской области, Харьковской области, Хмельницкой области и Черновицкой области.
Отмечается, что все вирусы от линии В были привезены в страну из Китая. Таким образом, были определены варианты:
- В1 - вирусы этой группы относятся к многочисленной группы вирусов, циркулирующих на территории Европы и происходят из Италии;
- В1.1 - вирусы генетической линии В1, которые отличаются тремя нуклеотидными заменами (SNPs 28881GA, 28882GA, 28883GC);
- В1.1.1 - циркуляцию этих вирусов обнаружено одновременно на территории стран ЕС и Великобритании;
- В1.5 - вирусы этой группы относятся к многочисленной группы вирусов, циркулирующих на территории Европы и происходят из Испании;
- В2 - вирусы этой группы циркулируют в более 57 странах мира на 6 континентах.
Читайте также, вакцина для борьбы с коронавирусной инфекцией попадет на территорию Украины в феврале 2021 года. Вскоре в Минздрав должны прийти результаты клинических исследований.
Кроме того, новый штамм коронавируса зафиксирован в Закарпатской области. Люди, у которых есть страховка в странах ЕС, могут определить уже мутировавший вирус.
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