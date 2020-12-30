Все они берут свое начало из Китайской народной республики/ фото: Слово и Дело

На территории Украины "работают" 5 штаммов коронавирусной инфекции. Все они берут свое начало из Китайской народной республики.

На территории Украины все виды COVID-19 действуют были подтверждены лабораторией в британской столице Лондоне. Туда были отправлены 50 образцов от пациентов в девяти регионах, а в частности: Днепропетровской области, Донецкой области, Закарпатской области, Ивано-Франковской области, Львовской области, Харьковской области, Хмельницкой области и Черновицкой области.

Отмечается, что все вирусы от линии В были привезены в страну из Китая. Таким образом, были определены варианты:

В1 - вирусы этой группы относятся к многочисленной группы вирусов, циркулирующих на территории Европы и происходят из Италии;

В1.1 - вирусы генетической линии В1, которые отличаются тремя нуклеотидными заменами (SNPs 28881GA, 28882GA, 28883GC);

В1.1.1 - циркуляцию этих вирусов обнаружено одновременно на территории стран ЕС и Великобритании;

В1.5 - вирусы этой группы относятся к многочисленной группы вирусов, циркулирующих на территории Европы и происходят из Испании;

В2 - вирусы этой группы циркулируют в более 57 странах мира на 6 континентах.

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Кроме того, новый штамм коронавируса зафиксирован в Закарпатской области. Люди, у которых есть страховка в странах ЕС, могут определить уже мутировавший вирус.

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