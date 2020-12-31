В Китае обнаружили первый случай заражения новым штаммом коронавируса британского образца. Об этом сообщает Straits Times, ссылаясь на Китайский Центр инфекционных заболеваний.

"Британский" штамм выявили у 23-летней женщины из Шанхая, которая 14 декабря прилетела из Великобритании. Женщина была госпитализирована после прибытия с легкими симптомами заболевания.

Медики сделали секвенирование ее образцов ДНК из-за истории путешествия в Соединенное Королевство и аномалии в результатах испытаний на нуклеиновые кислоты. Тесты подтвердили у женщины "британскую" мутацию коронавируса.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса из ЮАР добрался до Франции. Мутировавший коронавирус обнаружили у человека, который вернулся из Южной Африки. Он живет в регионе Верхний Рейн, который граничит со Швейцарией.

Также мы писали о том, что в Украине одновременно "зверствуют" пять штаммов коронавируса. Все они берут свое начало из Китайской народной республики.

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