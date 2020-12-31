Во Франции обнаружили первый случай заражения новым штаммом коронавируса под названием 501.V2, который впервые зафиксировали в Южной Африке в середине декабря.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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Мутировавший коронавирус обнаружили у человека, который вернулся из Южной Африки. Он живет в регионе Верхний Рейн, который граничит со Швейцарией.

Напомним, в декабре в Южной Африке и Британии обнаружили новые мутации коронавируса. Ученые считают, что эти штаммы могут быть более заразными, а значит, могут быстрее распространяться.

Ранее сообщалось, что в США зафиксировали первый штамм COVID-19. Отмечается, что заболевший мужчина не был в поездках в последнее время. После появления информации о мутации коронавируса многие штаты США ввели ограничения на въезд путешественников из Великобритании.

Также мы писали о том, что в Индии зафиксировали шесть случаев нового штамма коронавируса. Так, трое заразившихся новым штаммом вируса были зафиксированы в Бангалоре, двое - в Хайдарабаде и один - в Пуне.

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