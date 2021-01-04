Загадкова смерть української моделі в Туреччині. Поліція розглядає дві версії. Основна - самогубство. Чи могла українка накласти на себе руки та які перспективи має ця справа більше розкаже Юлія Жешко.

Її знайшли мертвою на орендованій віллі в турецькому Бодрумі. Киянку Христину Новицьку виявили на стільці з кайданками на руках та пакетом на голові.

На сполох забила мати дівчини, коли після Нового року не змогла додзвонитися до доньки. Жінка зателефонувала сусідам, а ті викликали поліцію.

Виявили бездиханне тіло дівчини. Чекаємо на прокурора.

Про це у Твіттері першим написав відомий турецький актор Альп Кірсан. Христина Новицька жила з ним по сусідству. Віллу, за словами сек'юріті котеджного містечка, українка орендувала протягом останніх шести місяців. Жила в будинку сама. У вітчизняному Міністерстві закордонних справ заявили: тримають справу на особистому контролі. Але подробиць поки що не знають.

Олег Ніколенко, речник Міністерства закордонних справ:

Консульство України в Анталії перебуває в контакті з правоохоронними органами, які проводять розслідування. А також рідними громадянки. Консульство в контакті із ритуальною службою. Ми сприяємо підготовці тіла, щойно будуть завершені суд-мед експертизи.

Водночас турецька поліція, як основну, висуває версію самогубства. Мовляв, у книзі відвідувачів - гостей в українки не було, а на відео з вебкамер, востаннє Христина Новицька виходила на вулицю 31 грудня, кур'єр привіз їй замовлення з ресторану. До того ж двері в будинку, коли приїхала поліція, були зачинені зсередини.

Але в цій історії все-таки багато прогалин - руки, скуті кайданками, пакет на голові і самогубство? Такі справи, кажуть адвокати, зазвичай розслідують місцеві правоохоронці. І вплинути на перебіг навряд чи вдасться.

Юрій Демченко, адвокат:

Якщо ми зараз говоримо про цю дівчину, то я думаю, що у разі якщо по відношенню до неї скоїли злочин - встановити це буде надзвичайно важко. Місцева поліція не завжди з завзятістю здійснюють слідчі дії. Зачасту, такі справи закриваються. Якщо дипкорпус та ЗМІ не підіймають шквал, то справи будуть закриватися. Покласти її десь на поличку.

За інформацією турецьких ЗМІ, Христина працювала в країні моделлю. На профільному сайті справді є її анкета зі світлинами. Дівчина за фахом була юристом. До Бодрума вже прилетіла мати Христини. Після судмедекспертизи вона планує забрати тіло доньки й поховати в Києві.