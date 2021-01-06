"Минздрав не поддерживает отмену локдауна" - Степанов [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения выступает против отмены локдауна в Украине, начало которого запланировано на пятницу, 8 января. Такое заявление сделал глава министерства Максим Сепанов во время онлайн-брифинга.
Министерство здравоохранения, и я уже отвечал на этот вопрос, мы против переноса такого (жесткого) карантина, против его отмены.
После новогодних праздников, по его словам, в Украине существенно увеличится число новых случаев коронавируса.
После новогодних праздников у нас будет рост количества больных Covid-19.
Он добавил, что Минздрав не хотел бы снова получать статистику с увеличением числа новых случаев коронавируса.
Мы не хотим больше получать по 17-20-25 тысяч случаев (в сутки).
Глава Минздрава добавил, что жесткий карантин в Украине необходим, чтобы сбить волну заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Также Степанов сказал, что начиная с третьей недели января в Украине увеличится число заболевших гриппом. По его словам, исходя из статистики прошлых лет, пик этой болезни ожидается в начале февраля.
Ранее мы сообщали, что с 8 января 2021 года в стране будут действовать усиленные карантинные ограничения.
Они будут продолжаться до полуночи 25 января. Во время карантина в Украине, рестораны смогут реализовывать заказы клиентов только на вынос, а общественны транспорт, не смотря на это, будет работать по обычному графику.
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