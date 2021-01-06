Введение локдауна с 8 января: что изменится [ Редактировать ]
В пятницу, 8 января в Украине в связи с заболеваемостью коронавирусом в стране начнется локдаун. Дополнительные ограничения коснутся сразу нескольких сфер: образования, сферы общепита, торговли, спорта и развлечений.
Тем не менее 7 января ужесточение карантина могут пересмотреть. Представители власти занимаются анализом ситуации в стране и пытаются найти наиболее оптимальные условия работы в этот период.
Карантин продлится с 00:00 8 января и до 00:00 25 января 2021.
Как ранее сообщалось, в наиболее густонаселенном населенном пункте Австралии Южном Уэльсе в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом было принято решение ужесточить карантин.В штатах был введен масочный режим. В средине декабря 2020 года произошел скачок заболеваемости в Южном Уэльсе и городе Сидней.
Читайте также, в Украине разрешат использованию только те вакцины от коронавируса, которые получили одобрение в странах с жесткой регуляторной политикой.
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