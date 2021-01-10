Украина выразила соболезнования Индонезии из-за катастрофы [ Редактировать ]
В Министерстве иностранных дел Украины выразили соболезнования из-за авиакатастрофы в Индонезии. Глава МИД Дмитрий Кулеба соболезнует семьям жертв. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Потрясен трагическими сообщениями о катастрофе авиарейса Sriwijaya SJ182 в Индонезии. Я глубоко соболезную семьям жертв. В это сложное время Украина стоит рядом с народом и правительством Индонезии", - написал Кулеба.
Отметим, в Индонезии разбился Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air. На борту находились 62 человека, в том числе 10 детей.
Позже нашли остатки тел и самолета Boeing 737-524, который разбился вскоре после взлета из Джакарты. Их нашла дайверская команда в Яванском море на глубине 23 метров.
Также сообщалось, что найдены "черные ящики" индонезийского самолета, который разбился.
Ранее сообщалось, что были обнаружены черные ящики самолета, разбившегося в Индонезии.
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По предварительной информации, украинцев нет среди жертв авиакатастрофы в Индонезии
Информация об авиакатастрофе в Индонезии подтверждена официально