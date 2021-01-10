Катастофа в Индонезии: обнаружены черные ящики [ Редактировать ]
Поисковая группа установила местонахождение двух "черных ящиков" разбившегося индонезийского самолета Boeing 737-524. В результате авиакатастрофы погибли 62 человека.
Об этом сообщил руководитель поисково-спасательного агентства страны Багус Пурухито.
"Мы определили их местоположение по сигналам, исходящим от двух самописцев", - сказал он на пресс-конференции.
Как ранее сообщали, под Киевом, недалеко от села Гоголев Броварского района упал двухместный самолет. На месте происшествия работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа, спасатели и медики.
В Тернопольской области разбился самолет. Полицейские обнаружили воздушное судно с разбитой кабиной и оторванным мотором.
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