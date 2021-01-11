Украина ожидает очередной транш МВФ [ Редактировать ]
Международный валютный фонд (МВФ) возобновил работу миссии в Украине после новогоднего перерыва. Украинское правительство ожидает ряд продуктивных переговоров и онлайн-встреч с партнерами для успешного завершения пересмотра программы Stand-by. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook.
Как отметил Шмыгаль, просмотр программы "откроет возможности для получения Украиной следующего транша".
Премьер заверил, что правительство поддерживает курс реформ и продолжает последовательно внедрять в Украине европейские нормы и практики.
"Совместно с президентом и НБУ мы приложили максимум усилий для выполнения "структурных маяков", необходимых для пересмотра программы. В частности, сократили неработающие кредиты в госбанках и реорганизовали таможню с налоговой, которые, например, за декабрь вместе перевыполнили план более чем на 26%", - добавил он.
Министр финансов Сергей Марченко прогнозирует, что Украина получит следующие два транша от МВФ по $700 млн каждый в 2021 году.
Глава Минфина заявил, что Украина выполнила все "маркеры", которые касались действий правительства: рыночное тарифообразования, трансформация налоговой и таможенной службы. С 1 января эти два ведомства работают в формате единых юридических лиц.
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