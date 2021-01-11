Международный валютный фонд (МВФ) возобновил работу миссии в Украине после новогоднего перерыва. Украинское правительство ожидает ряд продуктивных переговоров и онлайн-встреч с партнерами для успешного завершения пересмотра программы Stand-by. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook.

Как отметил Шмыгаль, просмотр программы "откроет возможности для получения Украиной следующего транша".

Премьер заверил, что правительство поддерживает курс реформ и продолжает последовательно внедрять в Украине европейские нормы и практики.

"Совместно с президентом и НБУ мы приложили максимум усилий для выполнения "структурных маяков", необходимых для пересмотра программы. В частности, сократили неработающие кредиты в госбанках и реорганизовали таможню с налоговой, которые, например, за декабрь вместе перевыполнили план более чем на 26%", - добавил он.

Министр финансов Сергей Марченко прогнозирует, что Украина получит следующие два транша от МВФ по $700 млн каждый в 2021 году.

Глава Минфина заявил, что Украина выполнила все "маркеры", которые касались действий правительства: рыночное тарифообразования, трансформация налоговой и таможенной службы. С 1 января эти два ведомства работают в формате единых юридических лиц.