Украина получит следующие два транша от Международного валютного фонда по $700 млн каждый в 2021 году. Об этом в интервью одному из украинских телеканалов сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко, передает пресс-служба ведомства.

Первый транш на $ 2,1 млрд мы получили в июне. Еще должны были поступить два транша по $ 700 млн в этом году. Они перенесены на следующий год. Поэтому изначально речь идет о $700 млн, которые мы сможем получить после пересмотра программы, ее согласования на уровне миссии и менеджмента МВФ.

Министр сообщил, что 23 декабря миссия МВФ завершила первый раунд работы в Украине - ушла на рождественские каникулы. Второй раунд будет в январе.

В начале января снова начнем работу с миссией. Обсуждается модальность будущей программы, шаги, которые должны сделать, структурные маяки. Обсуждаем период 2022-2023 годов. Каким образом будем балансировать бюджет, размер дефицита... Нам важно быть в этой программе, добросовестно выполнять взятые на себя обязательства и сохранить доверительные отношения. Поэтому в процессе переговоров делаем шаги, которые приближают нас к траншу.

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Глава Минфина заявил, что Украина выполнила все "маркеры", которые касались действий правительства.

Это - рыночное тарифообразования, трансформация налоговой и таможенной службы. С 1 января эти два ведомства будут работать в формате единых юридических лиц. Это также урегулирование проблемных кредитов государственных банков, и тому подобное. Но там есть и действия по антикоррупции, реформе судебной системы, которые, скажем так, остаются актуальными, однако не зависят только от Минфина. И в Фонде настаивают на реализации именно этих мероприятий.

Сергей Марченко надеется, что в первой половине января Верховная Рада примет необходимые для дальнейшего сотрудничества законопроекты. В первую очередь, президентский законопроект об ужесточении уголовного наказания за недостоверное декларирование.

Напомним, что в середине июня 2020 года Украина получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд. Общий объем финансирования в рамках программы stand-by составляет около $5 млрд. Предполагается, что эта сумма будет предоставлена пятью траншами (один уже получен) в течение 18 месяцев.