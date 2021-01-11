Китайская корпорация Baidu, владеющая одноименным интернет-поисковиком, начнет выпускать умные электромобили (EV). Для этого она создаст совместное предприятие с китайским автоконцерном Zhejiang Geely Holding Group. Об этом сказано в заявлении Baidu.

Компании совместят имеющиеся у них технологии для выпуска умных электромобилей на мощностях Geely - ведущего автопроизводителя Китая.

Новая компания будет независимой дочерней структурой Baidu, а Geely станет стратегическим инвестором. Контрольный пакет акций и право принимать решения о развитии компании останутся у акционеров Baidu, сообщает Reuters.

Кроме интернет-поисковика Baidu занимается разработкой технологий искусственного интеллекта и системы автономного вождения Apollo.

Компания начала работу над созданием беспилотного автомобиля в 2017 году и с тех пор успела подписать несколько соглашений о сотрудничестве с рядом автопроизводителей, среди которых Volkswagen, Toyota, Ford и Geely.

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Baidu управляет в Китае автономной службой такси Go Robotaxi. На прошлой неделе компания получила разрешение на испытание в Пекине пяти автомобилей в Пекине.

Решение Baidu заняться выпуском "умных автомобилей" продиктовано тем, что многие технологические компании по всему миру ринулись в эту нишу после успеха Tesla в коммерциализации электромобилей.

Китайский гигант электронной коммерции Alibaba создал совместное предприятие по производству электромобилей с местным автопроизводителем SAIC Motor Corp, а китайский Didi Chuxing вместе с автопроизводителем BYD производит электромобили, предназначенные для служб такси.

Напомним, что американская корпорация Apple работает над созданием электромобиля. В этом ей помогает южнокорейский автопроизводитель Hyundai.