Tesla останавливает производство своих электромобилей Model S и Model X на 18 дней, начиная с конца этого месяца. Перерыв будет временным на период праздничного сезона.

Сотрудники были уведомлены о решении руководства еще 11 декабря. Согласно уведомлению, последний рабочий день будет 23 декабря. 24 и 25 декабря являются оплачиваемыми праздничными днями, как и 31 декабря и 1 января.

Сотрудникам сборочных линий был предложен оплачиваемый отпуск за все 18 дней простоя, а также несколько оплачиваемых отпусков. Рабочим Tesla было предложено взять 5 незапланированных и неоплачиваемых выходных, но у них есть возможность попытаться найти работу в других областях фабрики в эти дни.

Станки Tesla будут простаивать 18 дней

Им также было предложено стать "волонтером", чтобы помочь доставить электромобили клиентам во время праздничного периода.

В планах Tesla вернуть всех на работу 11 января 2021 года.

График работы Tesla в период рождественских праздников:

23 декабря - последний день работы перед отключением;

24-25 декабря - оплачиваемые выходные;

28-30 декабря - неоплачиваемый отпуск;

31 декабря – 1 января - оплачиваемый отпуск;

4-8 января – оплачиваемые выходные (40 часов);

11 января - возвращение к работе.

В своем последнем отчете о прибылях и убытках Tesla заявила, что в третьем квартале произвела 16 992 автомобиля Model S и X, что составляет всего 11,7% от общего объема производства автомобилей.

Другие 128 044 автомобиля, сошедшие с конвейера, были вариантами дешевых седанов Model 3 и кроссовера Model Y.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Tesla отзывает электромобили из-за "отлетающих" крыш. В то же время Илон Маск приоткрыл завесу тайн над грузовиком будущего Semi.

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