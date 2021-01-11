На сколько за год выросла коммуналка [ Редактировать ]
В понедельник, 11 января, в Государственной службе статистики Украины сообщили о том, что в 2020 году средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 13,6%.
Выросли за год:
- Тарифы на содержание и ремонт жилья - на 3,4%,
- На водоснабжение - на 18,5%,
- На канализацию - на 16,5%,
- На содержание жилья и придомовых территорий - на 2,7%,
- На природный газ - на 56,3%.
При этом тарифы на горячую воду и отопление снизились за год на 2,2%, стоимость электроэнергии не изменилась.
Также читайте о том, на сколько "взлетели" платежки за коммуналку. Напомним, что доходы украинцев начали считать по-новому, поэтому часть получателей лишилась субсидий.
"Подробности" написали пошаговую инструкцию, чтобы правильно оформить субсидию.
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