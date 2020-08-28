На днях Кабинет министров Украины принял постановление № 632, меняющее порядок расчета социальных выплат, сообщают "Факты".

Документ предусматривает, что отныне оформленную субсидию будут засчитывать в доход домохозяйствам. Таким образом, формально, доход получателей субсидий будет увеличиваться, то есть семья получит от государства меньше средств на оплату "коммуналки". А некоторые семьи, чей доход после пересчета превысит определенный уровень, и вовсе лишатся права на субсидию.

Теперь для расчета общего дохода домохозяйства учитываются следующие выплаты:

зарплата после выплаты налогов;

денежное обеспечение военнослужащих;

пенсия и пожизненные выплаты для судей в отставке;

стипендия;

социальные выплаты, в том числе субсидия;

льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг;

приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

пособие по безработице;

денежные переводы из-за границы;

доходы от продажи молока и молочного сырья, продукции животноводства.

Исключение сделали для военнослужащих, которые получают денежное обеспечение и другие выплаты непосредственно во время участия в АТО/ООС.

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При оформлении субсидии не будут учитываться следующие выплаты:

помощь при рождении ребенка;

разовые выплаты тем, кто усыновил детей;

выплаты матерям-героиням;

помощь на детей-сирот;

выплаты по программе "муниципальная няня";

алименты;

доходы от размещения депозитов;

пособие на погребение.

При этом максимальный размер социальной помощи не может превышать прожиточный минимум для малообеспеченной семьи. До 30 июня 2020 года он не мог быть больше 75% прожиточного минимума для малообеспеченной семьи.

Для того чтобы посчитать среднемесячный совокупный доход граждан за определенный государством период, необходимо его поделить на 6. Чтобы высчитать среднемесячный совокупный доход одного члена семьи, нужно среднемесячный совокупный доход семьи поделить на количество членов семьи.

Также для получения социальной помощи от государства, помимо всех обычных документов, необходимо будет подать декларацию и справку о доходах. В составе семьи вместе с их доходами необходимо указать: мужа, жену, родных и усыновленных детей до 18 лет, детей, которые не состоят в браке и учатся на дневном стационаре в возрасте до 23 лет. Если дети получают стипендию, подрабатывают и при этом, живут в отдельно и даже в другом населенном пункте, их доходы включаются в совокупный доход семьи.

Форма декларации, закрепленная Инструкцией о порядке оформления и ведения личных дел получателей всех видов социальной помощи, находится в свободном доступе в интернете, на сайтах органов соцзащиты населения или ее можно получить в самих органах соцзащиты.

Справка о доходах подается только в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в Налоговой службе, Пенсионном фонде, фондах социального страхования и т. д. Справка о доходах по закону не может быть получена по соответствующему запросу органа социальной защиты населения. В случае невозможности подтверждения таких доходов справкой к декларации прилагается письменное объяснение с указанием их размера.

Чтобы получить государственную помощь, необходимо подать справку о наличии и размере земельного участка, об участии в АТО, а также заполнять декларацию о доходах и имуществе каждого члена семьи в течение шести месяцев.

Все документы подаются в структурные подразделения органов соцзащиты в районных администрациях, исполнительных органах горсоветов по месту регистрации или проживания. В сельской местности заявления принимают исполнительные комитеты сельсоветов и передают в органы соцзащиты.

Именно эти структурные подразделения назначают и выплачивают социальную помощь малообеспеченным семьям. Если по месту регистрации не была получена госпомощь, тогда можно подать заявление о ее получении по месту жительства.

Если у кого-то из семьи есть больше одного авто до 15 лет, больше одного жилища (не считая недвижимости на оккупированной территории) или совершена покупка более чем на 50 тысяч гривен, то при наличии одного из этих факторов, в государственной помощи будет отказано.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября минимальная зарплата вырастет до 5 000 грн. Это также повлияет на начисление субсидий, поскольку у ряда граждан их формальный доход вырастет и они не смогут претендовать на государственную помощь.